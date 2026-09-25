Gerrard setur fleiri hundruð milljónir í verkefni í heimabæ sínum

Steven Gerrard hefur kynnt umfangsmikið verkefni þar sem hann hyggst leggja milljónir punda í uppbyggingu nýrra íþrótta- og samfélagsmiðstöðva í heimaborg sinni Liverpool.
Gerrard, sem er 46 ára, hefur sjálfur lagt fram umtalsverða fjárhæð til verkefnisins sem felur meðal annars í sér nýja íþróttamiðstöð við Childwall Sports and Science Academy og aðra við King George V Playing Fields í Huyton, þar sem hann ólst upp.
Áætlað er að byggja sex nýja 3G-knattspyrnuvelli og allt að 16 padelvelli.
Markmiðið er að bæta aðgengi ungs fólks að íþróttum, menntun og atvinnutækifærum, auk þess sem aðstaðan verður nýtt af skólum og grasrótarliðum.
„Liverpool gaf mér svo mikið þegar ég var að alast upp. Mig hefur alltaf langað til að gefa eitthvað til baka,“ sagði Gerrard.
Hann sagði íþróttir geta breytt lífi fólks, byggt upp sjálfstraust og opnað dyr að menntun og vinnu.
Gerrard lék 17 tímabil með Liverpool og var lengi fyrirliði félagsins.