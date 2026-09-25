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DV
433

Einstakur leiðtogi sem fórnaði ýmsu fyrir Ísland

433
Laugardaginn 26. september 2026 12:30

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.

Aron Einar Gunnarsson opineraði að landsliðsskórnir færu á hilluna eftir haustið. Hann gæti náð leikjametinu.

„Hann er í hópi bestu landsliðsmanna sögunnar. Einstakur leiðtogi í mörg ár. Hann fórnaði ýmsu á sínum ferli fyrir landsliðið.

Það verður væntanlega blásið til einhverrar hátíðar fyrir hann af því tilefni,“ sagði Hörður, en Ísland mætir Lúxemborg á heimavelli í nóvember, sem verður að öllum líkindum síðasti leikur Arons.

Þátturinn er í spilaranum.

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