Einstakur leiðtogi sem fórnaði ýmsu fyrir Ísland

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir það helsta í Íþróttavikunni á 433/DV.
Aron Einar Gunnarsson opineraði að landsliðsskórnir færu á hilluna eftir haustið. Hann gæti náð leikjametinu.
„Hann er í hópi bestu landsliðsmanna sögunnar. Einstakur leiðtogi í mörg ár. Hann fórnaði ýmsu á sínum ferli fyrir landsliðið.
Það verður væntanlega blásið til einhverrar hátíðar fyrir hann af því tilefni,“ sagði Hörður, en Ísland mætir Lúxemborg á heimavelli í nóvember, sem verður að öllum líkindum síðasti leikur Arons.
Þátturinn er í spilaranum.