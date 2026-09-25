Eiginkona Rooney pakkaði í 18 ferðatöskur og sá um börnin en hann var fullur fram á nótt - „Maður ræður því ekki hvern maður elskar“

Coleen Rooney pakkar niður í allt að 18 ferðatöskur þegar Rooney-fjölskyldan fer í frí og sér um nánast allan undirbúninginn. Wayne Rooney viðurkennir að hann haldi sig að mestu til hlés í þessum efnum.
Sýnt er frá þessu í nýju Disney+ þáttunum The Real Rooneys, þar sem meðal annars er fylgst með Coleen og Wayne í fjölskyldufríi í Portúgal ásamt fjórum sonum þeirra.
„Coleen er mjög nákvæm. Hún vill að allt sé fullkomið og gert á réttan hátt þannig að við hin blöndum okkur ekkert sérstaklega í þetta. Einu sinni vorum við með 18 ferðatöskur,“ sagði Wayne.
Vinnunni lýkur heldur ekki þegar fjölskyldan er komin á áfangastað. Coleen tekur upp úr töskunum fyrir alla fjölskylduna, verk sem Wayne segir geta tekið um þrjár klukkustundir. Hún sér einnig um sólarvörn fyrir strákana þeirra, drykki og ís, sem og að passa að helstu leikir og spil séu meðferðis.
„Þegar við komum fyrst inn í húsið verður allt brjálað. Þetta er það sem stressar mig. Hún eyðir svona þremur tímum í að taka upp úr töskunum. Þetta er klikkað,“ sagði Wayne í þáttunum.
Ferðin til Portúgals tók þó talsverða dýfu þegar Wayne ákvað að skella sér út að drekka eitt kvöldið og skilaði sér ekki heim fyrr en klukkan þrjú um nótt. Coleen var allt annað en sátt og lenti Wayne í mikilli ónáð hjá eiginkonunni.
Atvikið varð tilefni til alvarlegra samræðna þeirra á milli og í þáttunum viðurkennir Coleen að hún hafi á tímabili íhugað að skilja við þennan fyrrum fyrirliða Manchester United og enska landsliðsins.
„Við þurfum bara að læra að eiga betri samskipti því þegar öllu er á botninn hvolft erum við heppin að eiga hvort annað,“ sagði Coleen. „Maður ræður því ekki hvern maður elskar. Hann getur verið mjög pirrandi en hann er góður pabbi og fyndinn.“
Wayne hét því í kjölfarið að leggja meira á sig. „Ég vil verða betri. Ég vil vera besti eiginmaður og faðir sem ég get verið. Hjónabönd eru erfið og maður þarf að leggja vinnu, tíma og ást í þau.“