Bayern horfir til Barcelona - Vilja kaupa í janúar

Bayern München er sagt hafa áhuga á Dani Olmo, sóknarmanni Barcelona, og gæti reynt að fá Spánverjann til félagsins í janúarglugganum.
Samkvæmt Sky Sports fylgist þýska stórveldið náið með stöðu hins 28 ára gamla Olmo og er verðmiðinn sagður vera í kringum 60 milljónir punda.
Olmo getur leikið bæði sem sóknarsinnaður miðjumaður og á vængnum og yrði mikil styrking fyrir Bayern ef af félagaskiptunum verður.
Spánverjinn þekkir þýska boltann vel eftir farsælan tíma hjá RB Leipzig áður en hann gekk til liðs við Barcelona.
Ekki liggur fyrir hvort Barcelona sé tilbúið að selja Olmo, en Bayern er sagt skoða möguleikann á að leggja fram tilboð þegar félagaskiptaglugginn opnar á ný.
Olmo hefur einnig verið mikilvægur hluti spænska landsliðsins og varð heimsmeistari með þjóð sinni í sumar.