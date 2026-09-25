Arnar skaut á yngri leikmenn - „Hafa það huggulegt og fá sér volgt mjólkurglas“

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari fékk spurningu frá eistneskum blaðamanni um þróun íslenskrar knattspyrnu í kjölfar uppbyggingar á knatthúsum hér á landi undanfarna áratugi á fréttamannafundi í Laugardalnum í dag. Sló hann á létta strengi.
Strákarnir okkar mæta Eistum á Laugardalsvelli á morgun og var fundur haldinn að því tilefni í gær. Eistneskum blaðamanni fannst þróun knatthúsa áhugaverð hér á landi og kvaðst hann meira að segja öfunda Ísland af þeim.
„Það hefur haft áhrif á okkar þróun. Þau hafa hjálpað okkur mikið hvað varðar að búa til tæknilega leikmenn,“ sagði Arnar.
Hann ákvað svo að skjóta aðeins á yngri kynslóðir, en landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson sat við hlið hans.
„Þú verður samt að blanda þessu aðeins, við höfum kannski misst aðeins af hörkunni sem við höfðum áður fyrr. Mín kynslóð æfði úti í öllum veðrum en kynslóðin núna vill fara inn, hafa það huggulegt og fá sér volgt mjólkurglas eftir æfingu,“ sagði Arnar og uppskar mikinn hlátur.
„Á heildina litið hefur þetta haft frábær áhrif á okkur,“ sagði hann að endingu.