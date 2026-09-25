Arnar Gunnlaugs tjáir sig um viðtal Alberts- „Hann er mikill fagmaður og misskilinn að mörgu leyti“

Albert Guðmundsson, lykilmaður í íslenska landsliðinu, fór yfir afar stormasamt samband hans við Arnar Þór Viðarsson, fyrrum landsliðsþjálfara, í viðtali við RÚV í gær. Núverandi landsliðsþjálfari, Arnar Gunnlaugsson, var spurður út í þetta á blaðamannafundi í dag.
Albert sagði til að mynda að hann hafi fagnað því að Arnar Þór hefði verið látinn fara árið 2023, en leikmaðurinn hafði hafnað því að spila undir hans stjórn vegna ummæla út á við um fjarveru Alberts í landsliðinu, sem að hans sögn var vegna þess að hann vildi verja tíma með fjölskyldu sinni eftir fæðingu dóttur sinnar.
Arnar Gunnlaugs ræddi þetta sem fyrr segir á blaðamannafundi í dag, í aðdraganda leiksins við Eistland í Þjóðadeildinni hér heima á morgun. Hann fagnar því að Albert tali hreint út.
„Ekkert nema gott um það að segja. Hann er mikill fagmaður og misskilinn að mörgu leyti. Hann leggur hart að sér, hugsar vel um sig varðandi svefn og næringu og við þekkjum öll hans hæfileika. Ég hef yfir engu að kvarta varðandi hans framgöngu í mínum hópi.
Þegar ég er spurður spurninga í viðtali vil ég svara hreinskilnislega og ég fagna því að leikmenn mínir geti tjáð sig. Ég styð þá að öllu jöfnu í því sem þeir segja. Mér fannst það flott hjá honum, ef honum líður svona, að tjá sig.“