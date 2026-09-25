Amorim bað stuðningsmanninn sem aldrei fer í klippingu afsökunar

Stuðningsmaður Manchester United sem hefur ekki klippt sig í nærri tvö ár hitti Ruben Amorim á dögunum og fékk óvænta afsökunarbeiðni frá fyrrverandi stjóra félagsins.
Frank Ilett, sem gengur undir nafninu The United Strand á samfélagsmiðlum, hóf áskorun 5. október 2024. Hann hét því að klippa sig ekki fyrr en aðallið United hefði unnið fimm leiki í röð.
Síðan þá hefur áskorunin haldið áfram í gegnum erfiða tíma hjá félaginu og hvorki Amorim né eftirmenn hans hafa náð að ljúka verkefninu.
Frank hitti Amorim á Portugal Football Summit og birti mynd af þeim saman.
„Hann sá mig, benti á hárið mitt og sagði: ‘Afsakaðu þetta!’“ skrifaði Frank.
Hann bætti við að hann bæri enn hlýhug til Amorim þrátt fyrir allt.
Frank hefur safnað yfir 11.400 pundum fyrir góðgerðarsamtökin The Little Princess Trust og MIND UK með áskoruninni.
Manchester United getur í fyrsta lagi náð fimmta sigrinum í röð þann 25. október.