Albert fagnaði þegar þjálfari íslenska landsliðsins var rekinn - „Það fyllti mælinn“

Albert Guðmundsson fór yfir stormasamt samband sitt við Arnar Þór Viðarsson, fyrrverandi landsliðsþjálfara Íslands, í viðtali við RÚV.
„Tíminn með honum var ekkert frábær,“ sagði Albert og lýsti því hvernig samskipti þeirra versnuðu smám saman.
Albert sagðist hafa bankað upp á hjá Arnari þegar honum fannst hann sjálfur ekki vera að spila nógu vel og að þjálfarinn væri ekki að ná því besta út úr honum.
„Við áttum, að ég hélt, ágætis spjall um það. En eftir þetta spjall fór ég bara á bekkinn og einhvern veginn var ég jarðaður af honum í öllum viðtölum eftir það.“
Vendipunkturinn kom þegar Albert eignaðist dóttur og afþakkaði landsliðsverkefni til að vera með fjölskyldunni.
„Hann orðaði það þannig að ég vildi ekki koma nema ég fengi að spila. Það fyllti mælinn.“
Albert segist þá hafa ákveðið að spila ekki aftur fyrir landsliðið á meðan Arnar væri við stjórnvölinn. „Ég sagðist aldrei spila fyrir landsliðið meðan hann væri í stjórn.“
Hann taldi jafnframt að dagar Arnars væru taldir og viðurkenndi að hafa tekið brottrekstri hans vel.
„Já, ég ætla ekkert að skafa af því. Það voru góðar fréttir fyrir mig.“
Albert tók þó fram að hann hefði alltaf stutt félaga sína í landsliðinu og viljað þeim vel, þrátt fyrir erfitt samband sitt við þjálfarann.