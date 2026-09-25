Áhyggjuefni fyrir Arsenal - Havertz fór meiddur af velli eftir groddaralegt brot

Kai Havertz, leikmaður Arsenal, þurfti að fara af velli eftir aðeins hálftíma þegar Þýskaland gerði 1-1 jafntefli við Holland í Þjóðadeildinni.
Havertz meiddist eftir tæklingu frá Quinten Timber, bróður Arsenal-varnarmannsins Jurrien Timber. Á vellinum virtist Havertz gefa læknateymi Þýskalands til kynna að um aftanlærismeiðsli væri að ræða.
Þetta veldur áhyggjum hjá Arsenal enda hefur hinn 27 ára gamli Havertz áður glímt við meiðsli á sama svæði.
Leikurinn var sá fyrsti hjá Jurgen Klopp sem landsliðsþjálfara Þýskalands. Felix Nmecha kom Þjóðverjum yfir en Cody Gakpo jafnaði í uppbótartíma.
Brian Brobbey, framherji Sunderland, fór einnig meiddur af velli í leiknum.
Klopp staðfesti eftir leik að Havertz og Jamal Musiala færu báðir í segulómskoðun um kvöldið.
„Þeir fara báðir í skoðun og þá fáum við greininguna. Þeir verða líklega frá hjá okkur en ég vona að þeir verði fljótir aftur fyrir félögin sín,“ sagði Klopp.