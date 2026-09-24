Veðbankar telja það hneisu ef Ísland vinnur ekki um helgina

Íslenska karlalandsliðið mætir Eistlandi í fyrsta leik sínum í C-deild Þjóðadeildarinnar hér heima á laugardag. Strákarnir okkar þykja mun sigurstranglegri.
Búlgaría og Lúxemborg eru einnig í riðli Íslands, sem féll úr B-deildinni í fyrra. Stefnan og krafan er að fara beint aftur upp, enda hæst skrifaða lið riðilsins.
Veðbankar telja allar líkur á sigri Íslands á Laugardalsvelli um helgina, en stuðull á sigur Íslands á Lengjunni er til að mynda 1,24. Hann er þá 8,28 á sigur Eista og 4,70 á jafntefli.
Leikir Íslands í Þjóðadeildinni
26. sept: Ísland - Eistland
29. sept Lúxemborg - Ísland
3. okt: Ísland - Búlgaría
6. okt: Eistland - Ísland
13. nóv: Búlgaría - Ísland
16. nóv: Ísland - Lúxemborg