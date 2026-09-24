Van Dijk reifst við blaðamann - Hafði verið sakaður um að vera svikari

Virgil van Dijk lenti í spennuþrungnum orðaskiptum við hollenskan blaðamann á miðvikudag eftir að hafa verið sakaður um að hafa „svikið“ hollenska landsliðið.
Van Dijk var fyrirliði Hollands á HM í sumar þar sem liðið féll úr leik gegn Marokkó eftir vítaspyrnukeppni í 32-liða úrslitum.
Valentijn Driessen hjá De Telegraaf hafði áður haldið því fram að Ronald Koeman, fyrrverandi landsliðsþjálfari, hefði breytt yfir í fimm manna varnarlínu til að vernda Van Dijk.
Van Dijk hafnaði því alfarið. „Einn af samstarfsmönnum þínum sagði að það hefði verið mín hugmynd að fara í fimm manna vörn. Það er algjör vitleysa,“ sagði hann.
„Staðreyndin er sú að okkur mistókst á HM. Það eru einfaldlega staðreyndirnar.“
Þegar Driessen spurði hvort gagnrýni fjölmiðla væri enn að fara í taugarnar á honum svaraði Van Dijk. „Ég hef aldrei haft neitt á móti fjölmiðlum, en þegar vitleysa er sett fram þarf ég að svara.“
Hann gagnrýndi sérstaklega fullyrðingu Driessen um að hann hefði „eyðilagt hollenskan fótbolta“ eftir HM. „Við spiluðum ekki gott mót. Þetta snýst ekki um mig. Maður vinnur og tapar sem lið.“
Blaðafulltrúi hollenska landsliðsins greip loks inn í og batt enda á orðaskiptin.