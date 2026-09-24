Vaknaði við það að maðurinn var að reyna að veita honum munnmök

Andy Carroll hefur greint frá því að hann hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi af hálfu manns sem síðar var dæmdur í fangelsi.
Fyrrverandi framherji Liverpool og Newcastle segir frá atvikinu í sjálfsævisögu sinni, Owning It, en það átti sér stað árið 2021 á heimili hans.
Carroll segir að kunningi þáverandi eiginkonu sinnar hafi boðið sjálfum sér heim til þeirra til að horfa á hnefaleika. Eftir nokkra drykki fór Carroll að sofa og segir að hann hafi velt því fyrir sér hvort maðurinn hefði sett eitthvað í drykkinn hans.
Hann vaknaði síðar við það að maðurinn var að reyna að veita honum munnmök.
Carroll kastaði honum út úr húsinu en þegar maðurinn reyndi að komast aftur inn sló Carroll hann meðvitundarlausan. Hann hringdi síðan í lögreglu og segist hafa verið grátandi.
Maðurinn neitaði sök en var síðar fundinn sekur um kynferðisbrot, dæmdur í þriggja ára fangelsi, settur á kynferðisbrotaskrá og bannað að koma í þorpið þar sem Carroll bjó.
Carroll þurfti að bera vitni fyrir dómi og lýsir þeirri reynslu sem „niðurlægjandi, vandræðalegri og hræðilegri“.
„Áfallið hefur ekki horfið,“ skrifar hann.
Carroll, sem er 37 ára, segir að hann hafi ákveðið á síðustu stundu að segja frá þessu opinberlega í von um að frásögnin gæti hjálpað öðrum.