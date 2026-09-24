Útilokað að Barcelona taki upp veskið í janúar

Barcelona hefur samkvæmt spænska miðlinum Fichajes útilokað að reyna að kaupa Julian Alvarez frá Atletico Madrid í janúar.
Argentínski framherjinn, sem er 24 ára, hefur verið orðaður við Barcelona en fjárhagsstaða félagsins er sögð gera félagaskipti í vetur ólíkleg.
Alvarez bíður nú eftir að sjá hvort Paris Saint-Germain eða Arsenal geri tilboð í hann þegar félagaskiptaglugginn opnar á ný.
Arsenal hefur lengi verið orðað við framherja og Alvarez er sagður vera einn þeirra leikmanna sem félagið fylgist með. PSG er einnig nefnt sem mögulegur áfangastaður.
Ekki er þó útilokað að Alvarez verði áfram hjá Atletico Madrid.
Framtíð Argentínumannsins gæti því orðið eitt af stóru umræðuefnunum í janúarglugganum, sérstaklega ef Arsenal eða PSG ákveða að gera formlegt tilboð.