United staðfestir kaup á ungum enskum landsliðsmanni frá City

Manchester United hefur gengið frá kaupum á hinum 17 ára gamla Karim Cassim frá nágrönnunum í Manchester City.
Cassim er miðjumaður og hefur leikið með yngri landsliðum Englands. Hann var hluti af liði Manchester City sem vann enska unglingabikarinn, FA Youth Cup, á síðasta tímabili.
Hann er box-to-box miðjumaður sem getur því sinnt bæði varnar- og sóknarhlutverkum.
Samkvæmt heimildum er mikil trú á Cassim innan Manchester United og er hann talinn eiga möguleika á að vinna sér sæti í aðalliði félagsins þegar fram líða stundir.
United hefur lagt töluverða áherslu á að fá efnilega unga leikmenn til félagsins undanfarin misseri.
Cassim mun nú halda áfram þroska sínum í unglingastarfi Manchester United með það að markmiði að komast síðar að hjá aðalliðinu.