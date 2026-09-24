United sparaði sér rúman milljarð þegar Amorim tók að sér nýtt starf

Manchester United sparaði um 8,5 milljónir punda þegar Ruben Amorim tók við AC Milan, samkvæmt nýjasta ársreikningi félagsins.
United hafði áður upplýst að starfslokagreiðslur til Amorim og starfsliðs hans gætu numið allt að 16,7 milljónum punda.
Þegar Portúgalinn tók síðan við AC Milan í júní lækkaði kostnaður United niður í 8,2 milljónir punda.
Ársreikningurinn sýnir jafnframt að fjármagnskostnaður vegna skulda United hefur nú farið yfir einn milljarð punda frá yfirtöku Glazer-fjölskyldunnar árið 2005.
Á síðasta rekstrarári greiddi félagið 69,6 milljónir punda í vexti og annan fjármagnskostnað, sem var 48,4 milljónum meira en árið áður.
Heildarskuldir United eru enn yfir einum milljarði punda þrátt fyrir umfangsmikinn niðurskurð undir stjórn Sir Jim Ratcliffe og Ineos.
Félagið hefur jafnframt dregið úr launakostnaði og öðrum útgjöldum síðustu misseri.