United byrjar á því að selja hluti af grasinu sínu - Lítill biti kostar 20 þúsund krónur

Manchester United hefur hafið sölu á litlum grasbitum af gamla vellinum á Old Trafford.
Völlurinn fékk nýtt gras í sumar í fyrsta sinn í 14 ár og gamla yfirborðið hefur nú verið skorið niður í 7 x 7 sentímetra búta.
Hver biti kostar 125 pund og kemur í svörtum kassa ásamt mynd af Old Trafford. Félagið lýsir vörunni sem einstökum safngrip fyrir stuðningsmenn.
United bauð sambærilega grasbita til sölu þegar völlurinn var síðast endurnýjaður fyrir tímabilið 2012/13 og segir að framtakið hafi þá notið vinsælda.
Grasið er um 96 prósent náttúrulegt en fjögur prósent vallarins eru úr gervitrefjum sem eru saumaðar niður í jarðveginn.
Sala grasbitanna kemur á sama tíma og fjárhagur félagsins er mikið til umræðu. United skilaði 43 milljóna punda tapi á síðasta rekstrarári þrátt fyrir mettekjur upp á 677,6 milljónir punda.