Ungur knattspyrnumaður lést í hörmulegu mótorkrosslysi

Ungur leikmaður Margate Youth FC á Englandi, Richie „RJ“ Anderson, lést á dögunum í hörmulegu mótorkrosslysi.
Margate staðfesti andlátið og sagði Anderson hafa verið hluta af fjölskyldu félagsins frá unga aldri.
„RJ var, og verður alltaf, hluti af Margate FC fjölskyldunni,“ sagði í yfirlýsingu félagsins.
Þar var honum lýst sem góðhjörtuðum og duglegum einstaklingi sem hefði verið elskaður af samherjum, þjálfurum og fjölskyldum innan félagsins.
Anderson hafði einnig mikla ástríðu fyrir mótorkrossi og var sagður hafa verið á brautinni nær hverja helgi.
Margate mun minnast hans með mínútu lófataki fyrir næsta leik liðsins. Söfnun hefur einnig verið sett af stað til að aðstoða fjölskyldu hans og maka vegna útfararkostnaðar. Þegar hafði safnast meira en 6.000 pund.
Margate leikur í áttundu efstu deild enska knattspyrnukerfisins.