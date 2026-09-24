Þessir miðjumenn efstir á óskalista Chelsea

Chelsea hefur samkvæmt enskum miðlum sett Alex Scott hjá Bournemouth og Adam Wharton hjá Crystal Palace efst á óskalista sinn fyrir miðjuna.
Scott er 23 ára og hefur vakið athygli með Bournemouth, á meðan hinn 22 ára gamli Wharton hefur einnig fest sig í sessi hjá Crystal Palace og enska landsliðinu.
Chelsea er sagt vilja styrkja miðsvæðið og þeir Scott og Wharton eru nú taldir helstu skotmörk félagsins.
Á sama tíma er félagið ekki lengur sagt hafa áhuga á Lamine Camara hjá Monaco.
Senegalski miðjumaðurinn, sem er 22 ára, hafði áður verið orðaður við Chelsea en er nú sagður hafa fallið niður forgangslistann.
Ekki liggur fyrir hvort Chelsea muni reyna formlega við Scott eða Wharton í janúarglugganum.