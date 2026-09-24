Þekktur liðsfélagi Sverris í Grikklandi í vandræðum - Ekki skráður í hóp félagsins

Moussa Sissoko, fyrrverandi leikmaður Tottenham og Newcastle, er kominn í erfiða stöðu hjá Panathinaikos í Grikklandi.
Sverrir Ingi Ingason er leikmaður Panathinaikos en hann er frá vegna meiðsla um þessar mundir.
Hinn 37 ára gamli Frakki gekk til liðs við félagið í febrúar eftir annað tímabil sitt hjá Watford og skrifaði undir samning til sumarsins 2027.
Sissoko lék aðeins fjóra leiki á síðasta tímabili vegna meiðsla í læri og hefur nú verið skilinn eftir utan leikmannahóps Panathinaikos af nýjum þjálfara félagsins, Jacob Neestrup.
Samkvæmt The Sun bárust honum engin teljandi tilboð í sumar. Viðræður fóru fram um mögulega starfslokasamninga við félagið en ekkert varð úr þeim. Panionios, lið í grísku B-deildinni, sýndi síðan áhuga seint í glugganum en þau félagaskipti gengu heldur ekki eftir.
Sissoko gæti því þurft að klára samning sinn án þess að spila.
Hann á 71 landsleik að baki fyrir Frakkland og lék meðal annars úrslitaleik Meistaradeildarinnar með Tottenham árið 2019.