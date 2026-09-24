Svona er hópur Þorsteins - Tveir nýliðar

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari hefur valið hóp sem mætir Króatíu tvívegis í fyrri umferð umspils um sæti á HM 2027.
Tveir nýliðar eru í hópnum, þær Emelía Óskarsdóttir hjá Köge og Líf Joostdóttir van Bemmel hjá Breiðabliki.
Fyrri leikurinn fer fram á Stadion Aldo Drosina í Pula í Króatíu föstudaginn 9. október kl. 16:45 að íslenskum tíma. Seinni leikurinn fer svo fram þriðjudaginn 13. október á Laugardalsvelli og hefst hann kl. 17:30.
Miðasala á leikinn á Laugardalsvelli er í fullum gangi á miðasöluvef KSÍ.
Sigurvegari viðureignarinnar mætir annað hvort Norður Írlandi eða Portúgal í seinni umferðinni.
Hópurinn
Telma Ívarsdóttir - Víkingur R. - 12 leikir
Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 31 leikur
Fanney Inga Birkisdóttir - Vålerenga - 8 leikir
Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 18 leikir, 1 mark
María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF FF - 2 leikir
Glódís Perla Viggósdótttir - FC Bayern München - 148 leikir, 13 mörk
Guðrún Arnardóttir - Hammarby IF - 63 leikir, 1 mark
Arna Eiríksdóttir - Vålerenga - 4 leikir
Natasha Moraa Anasi - Grindavík/Njarðvík - 9 leikir, 1 mark
Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik
Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 65 leikir, 7 mörk
Katla Tryggvadóttir - AFC Fiorentina - 13 leikir
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 64 leikir, 15 mörk
Ída Marín Hermannsdóttir - Hammarby IF - 9 leikir
Hildur Antonsdóttir - Newcastle United - 37 leikir, 2 mörk
Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 15 leikir, 1 mark
Ásdís Karen Halldórsdóttir - AIK FF - 2 leikir
Birta Georgsdóttir - Parma Calcio 1913 S.R.L. - 2 leikir
Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 60 leikir, 16 mörk
Hlín Eiríksdóttir - Malmö FF - 60 leikir, 8 mörk
Diljá Ýr Zomers - Brann - 27 leikir, 2 mörk
Emelía Óskarsdóttir - HB Koge
Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken FF - 5 leikir, 1 mark