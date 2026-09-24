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Svona er hópur Þorsteins - Tveir nýliðar

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 24. september 2026 15:00
Mynd: FCK

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari hefur valið hóp sem mætir Króatíu tvívegis í fyrri umferð umspils um sæti á HM 2027.

Tveir nýliðar eru í hópnum, þær Emelía Óskarsdóttir hjá Köge og Líf Joostdóttir van Bemmel hjá Breiðabliki.

Fyrri leikurinn fer fram á Stadion Aldo Drosina í Pula í Króatíu föstudaginn 9. október kl. 16:45 að íslenskum tíma. Seinni leikurinn fer svo fram þriðjudaginn 13. október á Laugardalsvelli og hefst hann kl. 17:30. 

Miðasala á leikinn á Laugardalsvelli er í fullum gangi á miðasöluvef KSÍ.

Miðasöluvefur KSÍ

Sigurvegari viðureignarinnar mætir annað hvort Norður Írlandi eða Portúgal í seinni umferðinni.

Hópurinn

Telma Ívarsdóttir - Víkingur R. - 12 leikir

Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 31 leikur

Fanney Inga Birkisdóttir - Vålerenga - 8 leikir

Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 18 leikir, 1 mark

María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF FF - 2 leikir

Glódís Perla Viggósdótttir - FC Bayern München - 148 leikir, 13 mörk

Guðrún Arnardóttir - Hammarby IF - 63 leikir, 1 mark

Arna Eiríksdóttir - Vålerenga - 4 leikir

Natasha Moraa Anasi - Grindavík/Njarðvík - 9 leikir, 1 mark

Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik

Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 65 leikir, 7 mörk

Katla Tryggvadóttir - AFC Fiorentina - 13 leikir

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 64 leikir, 15 mörk

Ída Marín Hermannsdóttir - Hammarby IF - 9 leikir

Hildur Antonsdóttir - Newcastle United - 37 leikir, 2 mörk

Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 15 leikir, 1 mark

Ásdís Karen Halldórsdóttir - AIK FF - 2 leikir

Birta Georgsdóttir - Parma Calcio 1913 S.R.L. - 2 leikir

Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 60 leikir, 16 mörk

Hlín Eiríksdóttir - Malmö FF - 60 leikir, 8 mörk

Diljá Ýr Zomers - Brann - 27 leikir, 2 mörk

Emelía Óskarsdóttir - HB Koge

Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken FF - 5 leikir, 1 mark

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