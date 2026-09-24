Stór biti til Ítalíu eftir vandræði síðustu ár

David Alaba er búinn að skrifa undir hjá Udinese á Ítalíu út þetta tímabil. Hann var án félags og kemur frítt.
Hinn 34 ára gamli Alaba varð samningslaus hjá Real Madrid eftir síðustu leiktíð en hann hafði þá verið hjá félaginu í fimm ár. Hann hefur glímt mikið við meiðsli undanfarin ár eftir að hafa slitið krossband í desember 2023.
Udinese hefur farið illa af stað á tímabilinu og tapað síðustu þremur leikjum sínum, auk þess sem vörnin hefur verið hriplek.
Alaba á afar farsælan feril að baki en hann hefur meðal annars unnið Meistaradeildina fjórum sinnum, þýsku deildina tíu sinnum með Bayern Munchen og spænsku deildina tvisvar með Real Madrid.