Segir vínberin súr þegar kemur að Cole Palmer

Kevin Phillips, fyrrverandi landsliðsmaður Englands, telur mögulegt að meira búi að baki ákvörðun Cole Palmer um að draga sig úr enska landsliðshópnum en einungis smávægileg meiðsli.
Palmer, sem var ekki valinn í HM-hóp Englands í sumar, hafði byrjað tímabilið vel með Chelsea og var kallaður aftur inn í hóp Thomas Tuchel fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni.
Hann lék allan leikinn í 3-0 tapi Chelsea gegn Brentford en dró sig síðan úr landsliðsverkefninu vegna vöðvameiðsla.
Phillips veltir því fyrir sér hvort vonbrigðin frá því í sumar kunni að spila inn í.
„Fyrir mér lyktar þetta svolítið af súrum vínberjum eftir að hafa ekki verið valinn í hópinn í sumar,“ sagði Phillips.
Hann tók þó fram að hann vissi ekki hvað væri að gerast á bak við tjöldin.
Palmer er ekki eini leikmaðurinn sem hefur dregið sig úr hópnum. Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford og Tino Livramento eru einnig frá vegna líkamlegra vandamála.
Harry Kane, fyrirliði Englands, sagðist treysta því að allir leikmennirnir hefðu gildar ástæður fyrir ákvörðunum sínum og benti á mikið álag síðustu mánaða.