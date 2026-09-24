Segir leikmenn enska landsliðsins bera ör eftir sumarið

Bukayo Saka segir enska landsliðið enn í sárum eftir tap gegn Argentínu í undanúrslitum HM í sumar.
England var nálægt því að komast í úrslitaleik HM í fyrsta sinn síðan 1966 en tvö mörk Argentínu seint í leiknum komu í veg fyrir það. Englendingar unnu síðan Frakkland 6-4 í leiknum um bronsið og náðu sínum besta árangri á HM í 60 ár.
„Við berum enn ör eftir þetta. Við höfðum trú og allir voru svo sameinaðir og sannfærðir um að við gætum þetta,“ segir Saka.
„Nú höldum við bara áfram, ör gróa,“ segir hann enn fremur.
England hefur nú leik í Þjóðadeildinni og mætir heimsmeisturum Spánar á Wembley á laugardag.