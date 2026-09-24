Segir fyrrum eiginkonu hafa svikið samkomulag - Ráðgjafi hjálpaði honum að slíta sambandinu

Andy Carroll hefur opnað sig um erfið endalok hjónabands síns við Billi Mucklow og segir sambandið hafa verið komið í mikið óefni áður en þau gengu í hjónaband árið 2022.
Carroll og Mucklow höfðu verið trúlofuð í átta ár þegar þau giftu sig, en sambandinu lauk í júlí 2024. Í nýrri ævisögu sinni, Owning It, segir hinn 37 ára gamli fyrrverandi landsliðsmaður Englands frá sinni hlið málsins.
Carroll hélt til Frakklands árið 2023 þegar hann samdi við Amiens. Hann segir upphaflega hafa staðið til að fjölskyldan flytti með honum en að Mucklow hafi síðan hætt við.
„Hún sagði að hún myndi koma með mér ef ég fengi starf erlendis en hún dró sig út úr því samkomulagi,“ skrifar Carroll.
Mucklow varð eftir á Englandi með börnin og Carroll segist hafa orðið einmana og þunglyndur í Frakklandi. Hann viðurkennir að drykkja hans hafi aukist verulega og að hann hafi notað áfengi til að „deyfa sársaukann“ yfir því að vera fjarri börnunum.
Parið á þrjú börn saman, Arlo, Wolf og Marvel Mae, en Carroll á einnig Emilie Rose og Lucas úr fyrra sambandi.
Carroll segir sambandið hafa hangið á bláþræði áður en þau giftu sig og að hann hafi að stórum hluta gengið í hjónabandið barnanna vegna.
Hann leitaði sér ráðgjafar meðan hann bjó í Frakklandi og segir það hafa hjálpað sér að átta sig á því að hjónabandinu væri lokið. Þegar hann sneri aftur heim í sumarfrí segist hann hafa áttað sig á að honum leið illa í kringum eiginkonuna.
Carroll fór síðar frá Amiens til Bordeaux. Hann er nú í sambandi með förðunarfræðingnum Lou Teasdale. Þau kynntust á Glastonbury í gegnum sameiginlegan kunningja, Louis Tomlinson, og Carroll segir þau hafa náð strax vel saman.