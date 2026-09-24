Hafa samband
DV
433

Rooney heimsótti Pólland - Komst að því að hann er tengdur pólskum gyðingum

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 24. september 2026 17:30

Wayne Rooney hefur opinberað að hann hafi nýlega komist að því að hann eigi pólsk-gyðingaættir í gegnum móðurfjölskyldu sína.

Rooney greinir frá þessu í nýrri Disney+ heimildarþáttaröð um fjölskyldu sína, The Real Rooneys.

„Ég komst nýlega að því að fjölskylda móðurömmu minnar voru pólskir gyðingar,“ segir Rooney í þættinum.

Hann segir að uppgötvunin hafi vakið hjá sér ýmsar spurningar um eigin uppruna, þó hann hafi alist upp sem kaþólikki.

Í þáttunum heimsækir Rooney, Auschwitz ásamt fjölskyldu sinni og ræðir þar hrylling helfararinnar.

„Maður horfir á heimildarmyndir um þetta og á erfitt með að skilja hvernig manneskjur gátu gert öðrum manneskjum þetta,“ segir Rooney.

Hann hafði áður heimsótt Auschwitz með enska landsliðinu árið 2012 þegar Evrópumótið fór fram í Póllandi og Úkraínu.

Rooney hefur einnig rætt meira um trú sína síðustu ár og hefur sagt að hann biðji reglulega fyrir fjölskyldu sinni og fólkinu í kringum sig.

Nýja þáttaröðin gefur annars nána innsýn í fjölskyldulíf Rooney-hjónanna og barna þeirra.

Fleiri fréttir