Rooney heimsótti Pólland - Komst að því að hann er tengdur pólskum gyðingum

Wayne Rooney hefur opinberað að hann hafi nýlega komist að því að hann eigi pólsk-gyðingaættir í gegnum móðurfjölskyldu sína.
Rooney greinir frá þessu í nýrri Disney+ heimildarþáttaröð um fjölskyldu sína, The Real Rooneys.
„Ég komst nýlega að því að fjölskylda móðurömmu minnar voru pólskir gyðingar,“ segir Rooney í þættinum.
Hann segir að uppgötvunin hafi vakið hjá sér ýmsar spurningar um eigin uppruna, þó hann hafi alist upp sem kaþólikki.
Í þáttunum heimsækir Rooney, Auschwitz ásamt fjölskyldu sinni og ræðir þar hrylling helfararinnar.
„Maður horfir á heimildarmyndir um þetta og á erfitt með að skilja hvernig manneskjur gátu gert öðrum manneskjum þetta,“ segir Rooney.
Hann hafði áður heimsótt Auschwitz með enska landsliðinu árið 2012 þegar Evrópumótið fór fram í Póllandi og Úkraínu.
Rooney hefur einnig rætt meira um trú sína síðustu ár og hefur sagt að hann biðji reglulega fyrir fjölskyldu sinni og fólkinu í kringum sig.
Nýja þáttaröðin gefur annars nána innsýn í fjölskyldulíf Rooney-hjónanna og barna þeirra.