Ronaldo svaraði fyrir sig - „Þær hafa reynt að drepa mig, með haglabyssu“

Cristiano Ronaldo hefur viðurkennt að hann hafi íhugað að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir HM í sumar.
Ronaldo, sem er 41 árs, var óviss um framtíð sína eftir 1-0 tap Portúgals gegn Spáni í 16-liða úrslitum HM en var engu að síður valinn í fyrsta landsliðshóp Jorge Jesus fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni.
„Já, ég hugsa alltaf um ákvarðanir mínar. Þið sjáið mig hér, þannig að ég ákvað að halda áfram,“ sagði Ronaldo.
Hann segir sig enn geta hjálpað landsliðinu, bæði innan og utan vallar.
„Ég trúi því enn að ég geti hjálpað landsliðinu að ná markmiðum sínum. Ekki bara með mörkum, heldur líka með því sem ég gef utan vallar.“
Ronaldo sagði jafnframt að hann væri orðinn vanur gagnrýni eftir meira en 20 ár í fremstu röð.
„Sumar sjónvarpsstöðvar vilja gagnrýna mig. Þær hafa reynt að drepa mig, með haglabyssu, en ég hef enn komist undan,“ sagði hann í léttum tón.
„Það sem ég get stjórnað, því stjórna ég. Það sem ég get ekki stjórnað, því stjórna ég ekki.“
Ronaldo bætti við að hann muni sjálfur stíga til hliðar þegar hann telur sig ekki lengur geta lagt sitt af mörkum. Hann hefur skorað 146 mörk í 233 landsleikjum og er aðeins 21 marki frá því að ná 1.000 mörkum á ferlinum.
„Það væri kirsuberið ofan á kökuna að skora þúsundasta markið með landsliðinu.“