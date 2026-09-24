Ronaldo íhugaði alvarlega að hætta

„Ég íhugaði að hætta með landsliðinu eftir heimsmeistaramótið,“ segir knattspyrnugoðsögnin Cristiano Ronaldo.
Ronaldo er 41 árs gamall og fór með Portúgal á HM í sumar, hvar liðið olli vonbrigðum. Margir héldu að hann myndi hætta með landsliðinu í kjölfarið en svo er ekki.
„Ég talaði við forseta sambandsins og þjálfarann og ákvað að vera áfram. Ég er mikilvægur liðinu og get hjálpað,“ segir Ronaldo enn fremur.
Jorge Jesus, sem þekkir Ronaldo vel, er tekinn við landsliði Portúgal og sagði hann frá upphafi að hann vildi nota Ronaldo, sem nálgast óðum 1000 mörk á ferlinum.
Portúgal mætir Wales, Danmörku og Noregi tvisvar í komandi landsleikjaglugga.