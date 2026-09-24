Ríkasti knattspyrnumaður í heimi atvinnulaus - Hefur ekki náð miklu flugi

Faiq Bolkiah, sem er gjarnan kallaður ríkasti knattspyrnumaður heims, er orðinn laus allra mála eftir að samningur hans við Ratchaburi í Taílandi rann út.
Bolkiah er 28 ára gamall vængmaður og erfingi að gríðarlegum auðæfum konungsfjölskyldu Brúnei. Eignir hans eru sagðar nema um 13 milljörðum punda.
Hann lék í yngri flokkum Chelsea, Southampton og Leicester á Englandi en náði aldrei að spila aðalliðsleik þar.
Árið 2019 fór hann til Marítimo í Portúgal áður en hann hélt til Taílands, fyrst til Chonburi og síðar Ratchaburi.
Hjá Ratchaburi lék hann 23 leiki á þremur árum áður en hann var látinn fara við samningslok.
Bolkiah er frændi soldánsins af Brúnei og er sagður mun ríkari en knattspyrnustjörnur á borð við Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.
Nú er hins vegar óljóst hvert næsta skref hans á knattspyrnuferlinum verður.