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DV
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Ríkasti knattspyrnumaður í heimi atvinnulaus - Hefur ekki náð miklu flugi

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 24. september 2026 21:30
Getty Images

Faiq Bolkiah, sem er gjarnan kallaður ríkasti knattspyrnumaður heims, er orðinn laus allra mála eftir að samningur hans við Ratchaburi í Taílandi rann út.

Bolkiah er 28 ára gamall vængmaður og erfingi að gríðarlegum auðæfum konungsfjölskyldu Brúnei. Eignir hans eru sagðar nema um 13 milljörðum punda.

Hann lék í yngri flokkum Chelsea, Southampton og Leicester á Englandi en náði aldrei að spila aðalliðsleik þar.

Árið 2019 fór hann til Marítimo í Portúgal áður en hann hélt til Taílands, fyrst til Chonburi og síðar Ratchaburi.

Hjá Ratchaburi lék hann 23 leiki á þremur árum áður en hann var látinn fara við samningslok.

Bolkiah er frændi soldánsins af Brúnei og er sagður mun ríkari en knattspyrnustjörnur á borð við Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Nú er hins vegar óljóst hvert næsta skref hans á knattspyrnuferlinum verður.

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