Óhugnanleg uppákoma á Spáni - Drógu mann til hliðar og slógu ítrekað

Malang Sarr, fyrrum leikmaður Chelsea, varð fyrir árás af hópi manna á hóteli á Spáni í sumar vegna deilna um félagaskipti hans til Sádi-Arabíu. L'Equipe greinir frá.
Sarr var í æfingaferð með nýju félagi sínu, NEOM, á Malaga í júlí þegar hópur franskra karlmanna nálgaðist hann þar sem hann borðaði með liðsfélögum sínum. Mennirnir sögðust tengjast fyrrum umboðsmanni Sarr og kröfðust greiðslu vegna félagaskiptanna.
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L'Equipe segir mennina hafa tekið Sarr til hliðar og slegið hann ítrekað utan undir. Spænska lögreglan mætti á hótelið og ræddi við vitni en NEOM jók öryggisgæslu sína í kjölfarið.
Sarr gekk til liðs við NEOM í sumar og þénar vel í Sádí. Hann lék áður með Chelsea, Nice, Porto, Monaco og Lens.