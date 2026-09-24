Manchester United selur gras í skugga fjárhagsvandræða

Manchester United hefur tekið upp á því að selja stuðningsmönnum litla búta úr grasinu á Old Trafford fyrir 125 pund stykkið, um 21 þúsund krónur.
Skipt var um gras á Old Trafford í sumar í fyrsta sinn í 14 ár og völlurinn grafinn upp alveg niður að rótum. Félagið ákvað að varðveita hluta grassins og selja sem minjagripi.
Hver grasbútur er um sjö sinnum sjö sentímetrar og kemur í glerkassa. Fyrsta upplagið seldist upp.
Sala grassins vekur athygli í ljósi fjárhagsstöðu United en félagið greindi sama dag frá því að heildarskuldir þess væru enn yfir einum milljarði punda.
United tapaði 43 milljónum punda fyrir skatt á síðustu leiktíð þrátt fyrir mettekjur upp á tæpar 678 milljónir.