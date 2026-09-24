Liverpool gæti óvænt keypt fyrrum miðjumann sinn í janúar

Liverpool er sagt vera eitt nokkurra enskra félaga sem hafa áhuga á Tyler Morton, aðeins ári eftir að miðjumaðurinn yfirgaf Anfield.
Morton, sem er 23 ára, gekk til liðs við Lyon fyrir 15 milljónir punda eftir 16 ár hjá Liverpool. Hann kom upp í gegnum akademíu félagsins og lék 14 leiki með aðalliðinu.
Síðan hann fór til Frakklands hefur Morton fest sig í sessi hjá Lyon og spilað 53 leiki í öllum keppnum.
Samkvæmt TEAMtalk fylgjast sjö úrvalsdeildarfélög með honum. Auk Liverpool eru Nottingham Forest, Crystal Palace, Brighton, Newcastle, Sunderland og Everton sögð áhugasöm.
Morton hefur áður sagt að hann hafi ekki fundið fyrir nægu trausti frá Arne Slot þegar hann var hjá Liverpool og að takmörkuð tækifæri hafi ekki verið vegna getu hans.
Hann hefur þó aldrei farið leynt með ást sína á Liverpool og sagði við brottförina að hann yrði alltaf stuðningsmaður félagsins.
Nýr stjóri Liverpool, Andoni Iraola, er sagður hafa miklar mætur á Morton og gæti því komið til greina að félagið reyni að fá hann aftur á Anfield.