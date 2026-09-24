Listi um sektir vekur mikla athygli - Kostar 40 þúsund krónur að sofa hjá unnustu félagans

Gamall sektarlisti skoska félagsins Kelty Hearts hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum, enda má þar finna ansi óvenjulegar reglur.
Listinn er merktur árinu 2014 og þar kemur fram hvað leikmenn áttu að greiða fyrir ýmis brot innan liðsins.
Flest atriðin eru hefðbundin. Tveggja punda sekt var meðal annars lögð við því að mæta of seint á æfingu eða í leik, vera í röngum æfingafötum eða mæta með skítuga skó.
Fimm pund kostaði að fá gult spjald fyrir mótmæli og tíu pund að vera rekinn af velli fyrir sama hlut.
Langhæsta sektin vekur þó mesta athygli.
Samkvæmt listanum kostaði það leikmann 250 pund að „sofa hjá konu liðsfélaga á skemmtikvöldi“.
Til samanburðar kostaði aðeins eitt pund að sleppa æfingu eða fara ekki í sturtu eftir æfingu.
Kelty Hearts er frá þorpinu Kelty í Fife í Skotlandi og var stofnað árið 1975. Félagið leikur nú í League Two í Skotlandi.
Neðst á sektarlistanum stendur jafnframt skýrt að ákvörðun stjórnenda sé endanleg.