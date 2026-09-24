Kane hugsi yfir því að leikmenn mæti ekki í landsliðið - Fékk skilaboð frá Rice

Harry Kane segir að fimm leikmenn sem hafa dregið sig úr enska landsliðshópnum séu að missa af dýrmætum undirbúningstíma fyrir EM 2028.
Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo og Tino Livramento verða ekki með Englandi í komandi verkefnum.
„Við fáum ekki mikinn tíma saman með landsliðinu. Þess vegna skiptir hvert einasta landsliðsverkefni máli, bæði til að kynnast betur og skilja hvernig þjálfarinn vill að við spilum,“ sagði Kane.
Hann segir að EM virðist langt undan, en í raun séu fá landsliðsverkefni eftir áður en kemur að mótinu.
Kane tók þó fram að hann væri ekki að gagnrýna þá sem væru fjarverandi og sagðist treysta því að hver og einn hefði sínar ástæður.
„Ég talaði við Declan. Hann sendi mér raddskilaboð og ég veit hversu mikið hann gefur fyrir bæði félagslið og landslið.“
Kane sagði jafnframt að samstaðan innan hópsins myndi ekki raskast vegna fjarverunnar og að hún gæfi öðrum leikmönnum tækifæri til að heilla Thomas Tuchel.
England undirbýr sig nú fyrir fjóra leiki í Þjóðadeildinni á næstu tveimur vikum.