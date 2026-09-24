Kane gæti skipt um íþrótt

Harry Kane íhugar að reyna fyrir sér sem sparkari í NFL-deildinni þegar knattspyrnuferlinum lýkur.
Hinn 33 ára gamli Kane hefur áður rætt áhuga sinn á bæði amerískum fótbolta og golfi en segir hugmyndina um að spila í NFL orðna raunhæfari. Hann telur reynslu sína af því að taka vítaspyrnur geta hjálpað sér.
„Ég tek vítaspyrnur og pressan og tæknin eru mjög svipuð. NFL er miklu raunhæfara en golfið, svo mikið er víst,“ sagði Kane.
Kane segist þó myndu undirbúa sig í sex til tólf mánuði áður en hann reyndi fyrir sér í NFL. Hann útilokar heldur ekki að enda knattspyrnuferilinn í MLS-deildinni og telur það mögulega geta auðveldað honum að færa sig yfir í ameríska fótboltann.
Kane er þó ekki á förum frá Bayern Munchen á næstunni en viðræður um nýjan samning ganga vel.