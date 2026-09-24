Heimsfrægur knattspyrnumaður opnar sig um kynferðisbrot fyrir nokkrum árum - „Það er ógnvekjandi að segja þetta upphátt“

Knattspyrnumaðurinn Andy Carroll greinir frá því í nýútgefinni ævisögu að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi fyrir nokkrum árum og segir atvikið hafa haft mikil áhrif á sig.
Hinn 37 ára gamli Carroll segir frá þessu í nýrri sjálfsævisögu sinni, Owning It, en hann ákvað ekki fyrr en rétt fyrir útgáfu bókarinnar að opna sig um hið skelfilega atvik. Hann gefur ekki frekari upplýsingar um brotið.
„Ég varð fyrir kynferðisofbeldi. Það er ógnvekjandi að segja þetta upphátt og aðeins örfáir vissu af þessu fyrir,“ skrifar Carroll.
Hann greinir jafnframt frá því að hann hafi forðast útgefendur bókarinnar í nokkurn tíma á meðan hann íhugaði hvort að hann ætti að hafa frásögnina með. Hann ræddi málið einnig mikið við kærustu sína áður en ákvörðunin var tekin.
„Það er erfitt að tala um þetta en atvikið hefur mótað mig rétt eins og allt það góða í lífinu. Ef það hjálpar einni manneskju að ég ræði þetta þá var það þess virði.“
Carroll hefur leikið með liðum eins og Newcastle, Liverpool og West Ham á ferlinum og á níu A-landsleiki fyrir England. Hann leikur nú með Dagenham & Redbridge í utandeildinni og er jafnframt aðstoðarþjálfari liðsins.