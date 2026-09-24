Hákon ætlar sér að verða aðalmarkvörður Brentford

Hákon Rafn Valdimarsson er hæstánægður hjá Brentford og stefnir á að vera aðalmarkvörður liðsins í framtíðinni.
Landsliðsmaðurinn er á sínu þriðja tímabili hjá Brentford, þar sem hann hefur verið kostur númer tvö en spilað flesta bikarleiki. Hann skrifaði nýlega undir nýjan samning.
„Þeir buðu mér nýjan samning, eru mjög ánægður með mig og ég ánægður líka,“ segir Hákon við 433.is og fer hann ekki leynt með að hann ætli sér að spila meira.
„Markmiðið er að spila fyrir Brentford í framtíðinni, við verðum bara að sjá hvað það tekur langan tíma.“
Ítarlegt viðtal við Hákon er í spilaranum.