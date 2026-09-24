George Gillett, fyrrum eigandi Liverpool, er látinn 87 ára að aldri eftir baráttu við Alzheimer-sjúkdóminn.
Bandaríski viðskiptamaðurinn keypti Liverpool ásamt Tom Hicks árið 2007 en dvöl þeirra á Anfield reyndist stormasöm. Stuðningsmenn mótmæltu eigendunum harðlega og lentu þeir meðal annars upp á kant við Rafa Benitez, þáverandi stjóra liðsins.
Gillett og Hicks seldu Liverpool árið 2010 fyrir um 300 milljónir punda til félagsins sem síðar varð Fenway Sports Group. Liverpool vann engan titil á meðan þeir voru eigendur en endaði í öðru sæti ensku úrvalsdeildarinnar tímabilið 2008-2009.
Gillett kom víða við í íþróttaheiminum en hann átti meðal annars íshokkíliðið Montreal Canadiens og hlut í Miami Dolphins og Harlem Globetrotters.