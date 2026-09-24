Furðuleg áhugamál hjá stjörnunum: Hundaþjálfun og bingó

Knattspyrnumenn hafa ýmislegt fyrir stafni þegar þeir eru ekki inni á vellinum. The Sun tók saman nokkur af óvenjulegustu áhugamálum þekktra leikmanna og fyrrverandi leikmanna.
Cristiano Ronaldo – Bingó
Ronaldo hefur lengi haft gaman af bingói og sagði árið 2008 að spennan við að bíða eftir síðustu tölunni heillaði sig mikið. Hann kynntist leiknum betur á árum sínum hjá Manchester United.
Paul Pogba – Úlfaldakappreiðar
Pogba hefur mikinn áhuga á úlfaldakappreiðum og fjárfesti árið 2025 í liðinu Al Haboob í Sádi-Arabíu. Hann hefur horft mikið á keppnir á YouTube og kynnt sér aðferðir og taktík í íþróttinni.
Eberechi Eze – Skák
Eze er mikill skákmaður og hefur náð góðum árangri á netinu. Hann vann meðal annars 15 þúsund pund í fjögurra daga skákmóti og er í efstu 15 prósentum leikmanna á Chess.com.
Axel Tuanzebe – Hungry Hippos
Tuanzebe á heimsmet í barnaborðspilinu Hungry Hippos. Hann kláraði leik á 17,36 sekúndum í keppni á vegum Manchester United og Guinness World Records.
Xavi – Sveppatínsla
Spænska goðsögnin Xavi hefur mikinn áhuga á sveppafræði og fer reglulega í sveppatínslu. Pep Guardiola sagði eitt sinn í léttum dúr að maður sem tíndi sveppi gæti varla verið slæmur náungi.
Phil Foden – Veiði
Foden hefur stundað veiði frá barnæsku og notar hana til að slaka á. Hann hefur meðal annars veitt 130 punda steinbít á Spáni.
Aaron Ramsdale – Hundaþjálfun
Markvörðurinn nýtur þess að þjálfa hunda og segir samveruna með dýrum hjálpa sér að finna ró frá álaginu í fótboltanum.
Matt Oakley – Píranafiskar
Fyrrverandi leikmaður Leicester, Matt Oakley, átti eitt óvenjulegasta áhugamálið af öllum – hann safnaði rauðmaga píranafiskum frá Suður-Ameríku.