Forsætisráðherrann vill breytingar en lögreglan varar hann við - „Hætta þessari mismunun“

Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, vill skoða að leyfa áfengisdrykkju í stúkunni á knattspyrnuleikjum á Englandi og segir núverandi bann mismuna fótboltaáhugafólki.
Frá árinu 1985 hefur verið bannað að neyta áfengis í stúkunni í efstu fimm deildum karlaboltans á Englandi. Slíkt bann gildir hins vegar ekki um fjölmargar aðrar íþróttir, til dæmis ruðning og krikket.
„Ég held að þessi löggjöf tilheyri tíma þar sem fótboltinn var allt öðruvísi. Ég tel ástæðu til að hætta þessari mismunun,“ sagði Burnham og nefndi að hægt væri að gera tilraunir með afléttingar áður en endanleg ákvörðun er tekin.
Lögreglan hefur varað við slíkum breytingum og segir áfengi enn eiga stóran þátt í ofbeldi og ólátum tengdum knattspyrnuleikjum.