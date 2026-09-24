Fagna pressunni sem fylgir því að vera betra liðið

„Það er alltaf stemning þegar við komum saman. Við erum spenntir fyrir laugardeginum og vonum að sem flestir mæti,“ segir landsliðsmaðurinn Kristall Máni Ingason við 433.is.
Ísland leikur á næstu dögum fjóra leiki í C-deild Þjóðadeildarinnar. Ísland, sem féll úr B-deild í fyrra, er hæst skrifaða lið riðilsins.
„Við verðum líklega meira með boltann og þurfum að ná að brjóta þá niður, skora einhver mörk. Ég held það sé bara stemning að fá pressuna sem fylgir því að vera betra liðið.“
Landsleikjaverkefnið núna er lengra en venjulega en Kristall fagnar því. „Það er bara geggjað að fá að eyða svona miklum tíma með þessum hópi.“
Ítarlegra viðtal er í spilaranum.