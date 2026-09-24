Fær lítið að spila hjá City og gæti farið

Juventus hefur áhuga á að fá Rayan Ait-Nouri, vinstri bakvörð Manchester City, á láni í janúar. Gazzetta dello Sport greinir frá.
Hinn 25 ára gamli Ait-Nouri hefur fengið lítið að spila undir stjórn Enzo Maresca á tímabilinu og ekki enn spilað mínútu í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur þó komið við sögu í Meistaradeildinni og enska deildabikarnum.
Juventus skoðaði möguleikann á að fá Ait-Nouri undir lok félagaskiptagluggans í sumar og hefur nú tekið upp þráðinn á ný. Ítalirnir vilja helst fá hann á láni með kaupmöguleika.
Ait-Nouri gekk til liðs við City frá Wolves í fyrra en Josko Gvardiol hefur verið fyrsti kostur Maresca í stöðu vinstri bakvarðar.