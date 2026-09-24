Enski landsliðsmaðurinn þarf að mæta fyrir dóm í næstu viku

Ivan Toney, landsliðsmaður Englands, mun mæta fyrir Westminster Magistrates' Court í London næstkomandi fimmtudag vegna ákæru um líkamsárás sem olli meiðslum.
Toney, sem er 30 ára og leikur með Al-Ahli í Sádi-Arabíu, var ákærður 31. júlí vegna atviks á næturklúbbi í Soho þann 6. desember.
Málið átti upphaflega að vera tekið fyrir á fimmtudag en þinghaldi var frestað um eina viku eftir beiðni sem barst kvöldið áður.
Talsmaður Toney sagði við ákæruna að leikmaðurinn viðurkenndi að málið væri alvarlegt og væri eðlilega brugðið, en hlakkaði til að fá tækifæri til að hreinsa nafn sitt fyrir dómi.
Toney var í HM-hópi Englands í sumar og kom inn á sem varamaður gegn Argentínu í undanúrslitum.
Hann gekk til liðs við Al-Ahli frá Brentford árið 2024 fyrir 40 milljónir punda.