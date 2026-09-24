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DV
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Elías Rafn frá næstu mánuði

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 24. september 2026 11:30
Elías Rafn Ólafsson. Mynd DV/KSJ

Elías Rafn Ólafsson verður frá keppni næstu mánuðina vegna meiðsla á nýra sem hann varð fyir í leik með Midtjylland gegn OB.

Landsliðsmarkvörðurinn fékk högg í leiknum og hefur gengist undir aðgerð vegna meiðslanna. Hún heppnaðist vel. Midtjylland greinir frá þessu á heimasíðu sinni.

Elías Rafn dró sig úr íslenska landsliðshópnum fyrir komandi fjóra leiki í Þjóðadeildinni á næstu dögum og verður að teljast ólíklegt að hann nái leikjunum tveimur í nóvember heldur.

Hákon Rafn Valdimarsson mun því líklega verja mark Íslands í leikjunum en í hópnum eru einnig Rúnar Alex Rúnarsson og Anton Ari Einarsson.

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