Elías Rafn frá næstu mánuði

Elías Rafn Ólafsson verður frá keppni næstu mánuðina vegna meiðsla á nýra sem hann varð fyir í leik með Midtjylland gegn OB.
Landsliðsmarkvörðurinn fékk högg í leiknum og hefur gengist undir aðgerð vegna meiðslanna. Hún heppnaðist vel. Midtjylland greinir frá þessu á heimasíðu sinni.
Elías Rafn dró sig úr íslenska landsliðshópnum fyrir komandi fjóra leiki í Þjóðadeildinni á næstu dögum og verður að teljast ólíklegt að hann nái leikjunum tveimur í nóvember heldur.
Hákon Rafn Valdimarsson mun því líklega verja mark Íslands í leikjunum en í hópnum eru einnig Rúnar Alex Rúnarsson og Anton Ari Einarsson.