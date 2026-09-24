Dele Alli gæti verið að stíga mjög óvænt skref

Dele Alli gæti fengið óvænta leið aftur inn í atvinnumennsku en Barnet, sem er á toppi League Two, hefur áhuga á að fá hann til félagsins.
Alli, sem er 30 ára, er enn samningslaus eftir að hafa rift samningi sínum við Como í september í fyrra.
Hann hefur undanfarið leigt æfingaaðstöðu Barnet, The Hive, til að halda sér í formi og birti nýlega myndskeið af sér þar við skotæfingar.
Dean Brennan, stjóri Barnet, segir að hann myndi gera nánast hvað sem er til að fá fyrrverandi landsliðsmann Englands.
„Ef eigandinn myndi segja mér að við gætum fengið Dele Alli myndi ég hlaupa London-maraþonið fyrir hann, þó ég hafi ekki hlaupið í 20 ár,“ sagði Brennan.
„Hvað sem ég þyrfti að gera til að fá hann myndi ég gera. Hann er frábær hæfileikamaður.“
Brennan bauð Alli að æfa með liðinu í fyrra en hann hafnaði því þá.
Stjórinn segir dyrnar enn opnar, hvort sem Alli vilji æfa með hópnum, nota líkamsræktina, fá aðstoð læknateymisins eða einfaldlega setjast niður og ræða málin.