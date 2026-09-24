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DV
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Bayern fylgist með stöðu mála hjá Wirtz en óvíst hvort þeir vilji kaupa

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 25. september 2026 07:30
Getty Images

Liverpool hefur engan áhuga á að selja Florian Wirtz til Bayern München þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.

Þýski miðjumaðurinn, sem er 23 ára, hefur verið orðaður við endurkomu til Þýskalands en samkvæmt Christian Falk hjá Bild kemur sala í vetur ekki til greina hjá Liverpool.

Bayern er þó sagt fylgjast áfram með stöðu Wirtz og gæti skoðað möguleikann á kaupum næsta sumar.

Það mun þó meðal annars ráðast af framtíð Michael Olise hjá Bayern. Frakkinn, sem er 24 ára, hefur fengið nýjan samning í boði og aðeins ef hann hafnar honum er talið líklegt að Bayern fari af alvöru á eftir Wirtz.

Liverpool ætlar því að halda Wirtz út tímabilið hið minnsta.

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