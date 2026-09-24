Bayern fylgist með stöðu mála hjá Wirtz en óvíst hvort þeir vilji kaupa

Liverpool hefur engan áhuga á að selja Florian Wirtz til Bayern München þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Þýski miðjumaðurinn, sem er 23 ára, hefur verið orðaður við endurkomu til Þýskalands en samkvæmt Christian Falk hjá Bild kemur sala í vetur ekki til greina hjá Liverpool.
Bayern er þó sagt fylgjast áfram með stöðu Wirtz og gæti skoðað möguleikann á kaupum næsta sumar.
Það mun þó meðal annars ráðast af framtíð Michael Olise hjá Bayern. Frakkinn, sem er 24 ára, hefur fengið nýjan samning í boði og aðeins ef hann hafnar honum er talið líklegt að Bayern fari af alvöru á eftir Wirtz.
Liverpool ætlar því að halda Wirtz út tímabilið hið minnsta.