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DV
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Ansi líklegt að hann fari frítt frá United næsta sumar

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 25. september 2026 09:00
Getty Images

Luke Shaw gæti yfirgefið Manchester United þegar samningur hans við félagið rennur út næsta sumar.

Hinn 31 árs gamli vinstri bakvörður er samkvæmt TeamTalk ekki öruggur um áframhaldandi veru sína á Old Trafford og gæti því orðið laus allra mála að tímabilinu loknu.

Shaw hefur verið lengi hjá United en framtíð hans hjá félaginu virðist nú í óvissu.

Manchester United er jafnframt sagt skoða möguleika á að styrkja stöðu vinstri bakvarðar og gæti jafnvel reynt að fá nýjan leikmann inn þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.

Ekki liggur fyrir hvort viðræður um nýjan samning við Shaw séu fyrirhugaðar.

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