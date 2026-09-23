Vilja koma Íslandi aftur á hærri stall - Andstæðingur laugardagsins stríddi Haaland og félögum

„Við erum tilbúnir í þetta og getum ekki beðið eftir að komast út á völl og sýna hvað við höfum fram að færa. Vonandi kemur fólk á völlinn og sér það,“ segir landsliðsmiðvörðurinn Daníel Leó Grétarsson fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni.
Ísland mætir Eistlandi í fyrsta leik C-deildarinnar á laugardag og spilar svo þrjá leiki til viðbótar, gegn Lúxemborg, Búlgaríu og Eistlandi aftur ytra.
„Við förum með kassann út og fullir sjálfstrausts. Við viljum koma okkur á þann stall sem við eigum heima á. En við verðum að gera þetta hundrað prósent, það er mjög erfitt að fara af hálfum hug inn í landsleiki, öll þessi lið eru með leikmenn sem geta refsað.
Þeir eru með þétt lið. Við sáum að Noregur var lengi að brjóta þá niður. Og þeir eru góðir í skyndisóknum,“ segir Daníel Leó meðal annars um eistneska liðið, og vísar þar til þess þegar liðið hélt Erling Braut Haaland og félögum í skefjum lengi vel í leik liðanna undir lok síðasta árs. Þeir norsku unnu að lokum 4-1.
Ítarlegt viðtal við Daníel Leó er í spilaranum hér ofar, en þar fer hann einnig yfir fyrstu vikurnar hjá dönsku meisturunum AGF, sem hann gekk til liðs við í sumar.
Leikurinn við Eista er á Laugardalsvelli klukkan 16 á laugardag.