Viðurkennir að hafa farið til Sádi-Arabíu vegna peninganna

Tijjani Reijnders viðurkennir fúslega að peningarnir hafi ráðið miklu um ákvörðun hans að ganga til liðs við Al-Qadsiah í Sádí-Arabíu í sumar.
Hinn 28 ára gamli Reijnders fór frá Manchester City fyrir um 52 milljónir punda eftir aðeins eitt tímabil á Englandi. „Ég get ekki neitað því,“ sagði Hollendingurinn í viðtali, aðspurður hvort hann hafi verið að elta peningana.
Reijnders segist upphaflega hafa verið efins um að fara til Sádí en að Brendan Rodgers, stjóri Al-Qadsiah, hafi sannfært hann um að hann gæti spilað þar í þrjú eða fjögur ár áður en hann sneri aftur til Evrópu.
Reijnders gerði fjögurra ára samning sem mun í heild færa honum um 100 milljónir evra í laun. „Ef barnabörnin mín geta líka lifað góðu lífi vegna þessarar ákvörðunar, af hverju ætti ég þá ekki að taka hana?“ sagði hann.