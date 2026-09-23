Van Dijk opnar sig um ákvörðun sína

Virgil van Dijk ákvað að leika áfram með hollenska landsliðinu eftir stutt samtal við Xavi Hernandez, nýjan landsliðsþjálfara.
Hinn 35 ára gamli Van Dijk íhugaði framtíð sína með landsliðinu alvarlega eftir HM í sumar en vildi ræða við Xavi áður en hann tæki endanlega ákvörðun.
„Ég þurfti frí með fjölskyldunni og síðan að ræða við Xavi. Eftir tíu sekúndur var orðið ljóst að ég myndi halda áfram,“ sagði Van Dijk.
Aðspurður hvað Xavi hefði sagt svaraði hann léttur: „Að ég væri Virgil van Dijk.“
Van Dijk verður áfram fyrirliði Hollands og gæti brátt leikið sinn hundraðasta landsleik en hann á nú 96 A-landsleiki að baki.