Tvítugur karlmaður lést í mjög óvenjulegu bílslysi

Pólski knattspyrnumaðurinn Oskar Kordus lést aðeins tvítugur eftir skelfilegt umferðarslys í vesturhluta Póllands.
Kordus, sem lék sem varnarmaður með Kania Gostyn í fjórðu efstu deild, var á leið um Gostyn-svæðið snemma á mánudagsmorgni þegar slysið varð.
Samkvæmt pólskum yfirvöldum ók annar ökumaður á dádýr sem hljóp út á veginn. Við áreksturinn kastaðist dýrið yfir á gagnstæða akrein og í gegnum framrúðu BMW-bifreiðar Kordus.
Kordus varð fyrir miklu höggi í andlitið og bifreið hans fór út af veginum og valt ofan í skurð.
Slökkviliðsmenn sem komu á vettvang fundu hann án lífsmarks og hófu endurlífgun. Lífsmörk náðust aftur og Kordus var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Poznań.
Þrátt fyrir umfangsmiklar tilraunir lækna lést hann síðar sama dag.
Ökumaður hinnar bifreiðarinnar slapp ómeiddur.
Kordus hafði gengið til liðs við Kania Gostyn fyrir þetta tímabil og leikið sjö deildarleiki. Á síðasta tímabili lék hann 26 leiki með Korona Piaski og hafði áður verið í yngri flokkum Zaglebie Lubin og Warta Poznan.
Kania Gostyn sendi frá sér yfirlýsingu þar sem félagið lýsti yfir mikilli sorg og sendi fjölskyldu, vinum og aðstandendum Kordus innilegar samúðarkveðjur.