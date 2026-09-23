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Tvítugur karlmaður lést í mjög óvenjulegu bílslysi

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 23. september 2026 18:30

Pólski knattspyrnumaðurinn Oskar Kordus lést aðeins tvítugur eftir skelfilegt umferðarslys í vesturhluta Póllands.

Kordus, sem lék sem varnarmaður með Kania Gostyn í fjórðu efstu deild, var á leið um Gostyn-svæðið snemma á mánudagsmorgni þegar slysið varð.

Samkvæmt pólskum yfirvöldum ók annar ökumaður á dádýr sem hljóp út á veginn. Við áreksturinn kastaðist dýrið yfir á gagnstæða akrein og í gegnum framrúðu BMW-bifreiðar Kordus.

Kordus varð fyrir miklu höggi í andlitið og bifreið hans fór út af veginum og valt ofan í skurð.

Slökkviliðsmenn sem komu á vettvang fundu hann án lífsmarks og hófu endurlífgun. Lífsmörk náðust aftur og Kordus var fluttur með þyrlu á sjúkrahús í Poznań.

Þrátt fyrir umfangsmiklar tilraunir lækna lést hann síðar sama dag.

Ökumaður hinnar bifreiðarinnar slapp ómeiddur.

Kordus hafði gengið til liðs við Kania Gostyn fyrir þetta tímabil og leikið sjö deildarleiki. Á síðasta tímabili lék hann 26 leiki með Korona Piaski og hafði áður verið í yngri flokkum Zaglebie Lubin og Warta Poznan.

Kania Gostyn sendi frá sér yfirlýsingu þar sem félagið lýsti yfir mikilli sorg og sendi fjölskyldu, vinum og aðstandendum Kordus innilegar samúðarkveðjur.

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